В Украине - высокие показатели уровня старения

В Украине наблюдаются высокие показатели уровня старения.

Об этом сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины.

Эксперты ведомства отмечают, что на сегодняшний день доля населения в возрасте 60 лет и старше составляет свыше 20%, самый высокий уровень старения зафиксирован у сельских женщин (свыше 30%).

Особенность эволюции возрастной структуры населения Украины заключается в том, что в условиях высокой смертности взрослого населения ее пирамида стареет только «снизу» – вследствие снижения рождаемости, в отличие от стран Запада, где происходит старение «сверху» в результате снижения смертности, подчеркнули в Минздраве.

В отличие от подавляющего большинства стран с низкой рождаемостью, населению Украины не грозит «глубокая старость», которая определяется долей наиболее «старых», то есть лиц в возрасте 80 или 85 лет и старше, объясняют эксперты. Величина этого показателя в нашей стране достаточно скромная – среди 43 европейских стран, США и Канады наша страна занимает 34 место.

Эксперты отмечают, что стремительные социально-экономические преобразования в Украине не могли не отразиться на формировании уровня детородной активности населения и привели к значительным сдвигам в рождаемости. Снижение рождаемости и переход к однодетности стали характерной чертой новейших демографических процессов в нашей стране. Они связаны с изменениями в детородном поведении населения, обусловленными, с одной стороны, внешними экономическими условиями, которые характеризуют социальный статус женщины в обществе, уровень ее образования, занятости, доходов, социальной защищенности, а с другой – степенью удовлетворения личных потребностей и интересов, объясняют в Минздраве.

Низкая рождаемость и связанное с ней необеспечение самовоспроизведения населения стали феноменом и основным вызовом для многих европейских стран. В этом плане Украина не является исключением. Однако в Украине это совмещается с резким ухудшением здоровья населения, в том числе репродуктивного, высоким уровнем смертности, чего в развитых странах не наблюдается, подчеркивают эксперты.