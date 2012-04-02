Богатырёва инициирует быструю закупку лекарств для онкобольных детей

Вице-премьер-министр Украины - министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева инициирует проведение сокращенной процедуры закупки лекарств для онкобольных детей.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, для оперативного обеспечения потребностей больных (в рамках государственных программ) Р.Богатырева поручила Комитету по конкурсным торгам Минздрава рассмотреть возможность проведения открытых торгов на закупку лекарственных средств по направлению «Детская онкология» по сокращенной процедуре.

В Минздраве также проинформировали, что в 2011 году для лечения детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями и проведения трансплантации костного мозга закуплено лекарственных средств и расходных материалов на общую сумму 59,5 млн. грн. (в том числе для НДСБ «Охматдет» на сумму 22,7 млн. грн., 38% от общей суммы, предусмотренной для лечения детей всей Украины). Во время основной закупки удалось достичь экономии, в результате чего на сэкономленные средства в декабре 2011 года были проведены торги на дополнительную закупку, поставки в регионы по ее результатам продолжаются, подчеркнули в Минздраве.

По состоянию на сегодняшний день в регионах в наличии остатки лекарственных средств на общую сумму 47 млн. 632 тыс. грн., которые были закуплены в 2011 году по данной программе, в частности в «Охматдете» еще остается лекарственных средств для лечения онкобольных детей на общую сумму 18 млн. 862 тыс. грн., подчеркнули в ведомстве.

Также там сообщили, что в государственном бюджете на 2012 год на закупку лекарственных средств и расходных материалов для лечения детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями и проведения трансплантации костного мозга предусмотрено 90 млн. грн., что на 30 млн. грн. больше, чем в 2011 году.