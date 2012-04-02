Завтра осадки в Украине ожидаются на севере Левобережья

3 апреля в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на севере Левобережья ночью пройдет небольшой мокрый снег.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-западный, 7-12 м/с, на востоке и юге отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 8-13° тепла, в Закарпатье, Прикарпатье и в южной части кое-где 14-18° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киеве и области осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 8-13° тепла. По г. Киеву температура ночью около 0°, днем 10-12° тепла.