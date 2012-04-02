Украинских граждан нет среди погибших и пострадавших в Тюмени

Украинских граждан нет среди погибших и пострадавших в результате катастрофы самолета в Тюмени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

Ссылаясь на информацию Генерального консульства Украины в Тюмени, он сообщил, что уже идентифицированы тела всех погибших в результате катастрофы и установлены личности пострадавших, кроме одной женщины.

«По данным нашего Генконсульства, граждан Украины среди пострадавших и погибших вследствие катастрофы самолета в Тюмени нет, пока устанавливается личность одной женщины», - сказал А.Дикусаров.

Он отметил, что МИД продолжает отслеживать эту ситуацию.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в аэропорту Тюмени во время взлета упал пассажирский самолет ATR-72, выполнявший рейс «Тюмень – Сургут». На борту были 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа. По последним данным, погиб 31 человек, 12 травмированы. Оба самописца самолета изъяты из-под фюзеляжа.