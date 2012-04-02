Украинцев среди жертв тюменской авиакатастрофы нет

По предварительным данным, граждан Украины среди погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы под Тюменью нет.

Об этом УНИАН сказал высокопоставленный украинский дипломат.

«Информация проверяется. На данный момент, по имеющимся у нас данным, граждан Украины на борту не было», - сказал собеседник агентства.

На сайте МЧС России опубликованы имена пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту.

В тоже время авиакомпания «ЮТэйр» сообщает, что в настоящее время вертолетами в больницы города Тюмени доставлено 12 пострадавших пассажиров. Имена и фамилии пострадавших размещены на сайте компании.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в аэропорту Тюмени при взлете упал пассажирский самолет ATR-72, выполнявший рейс «Тюмень – Сургут». На борту находились 43 человека - 39 пассажиров и четверо членов экипажа. По последним данным, погиб 31 человек, 12 ранены. Оба самописца самолета извлечены из-под фюзеляжа.