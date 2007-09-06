Из-за халатности стоматолога погибла 4-летняя девочка

В частном стоматологическом кабинете, в Броварах Киевской области, во время операции из щипцов врача выскользнул молочный зуб и плотно закупорил дыхательные пути 4-летней девочки. Спустя час ребёнок умер в реанимации городской больницы от удушья, пишет газета "Факты"

"Врач взяла инструмент, склонилась над ребёнком. Карина дёрнулась, забилась у меня в руках, вырвалась. Я услышала, как она захрипела. Врач схватила её за ноги, начала трусить, бить её по шее. В кабинет ворвались другие врачи, все суетились, бегали, кричали", - рассказала о произошедшем бабушка девочки, Валентина Владимировна.

Сотрудники частного стоматологического кабинета не считают себя виновными в смерти ребёнка. Во всяком случае, врач Глебова так и не принесла извинений родителям погибшего от её рук ребёнка.

При Броварском управлении здравоохранения создана специальная комиссия для расследования этого случая.

Уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлёкшее за собой тяжёлые последствия для несовершеннолетнего (ст.140 ч.2 УК Украины), возбуждённое городской прокуратурой, предусматривает до трёх лет лишения свободы.