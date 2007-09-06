Президент считает необходимым ”развивать фельдшерско-акушерские пункты”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает необходимость принятия общегосударственной программы развития фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил, выступая на форуме Киевской области «От первичного звена к здоровой нации», посвященном системе здравоохранения.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что уже разработан законопроект о принятии общегосударственной программы по развитию медицинско-санитарной помощи на основе семейной медицины и, по его прогнозу, он попадет на рассмотрение парламента уже в 4-м квартале текущего года.

Президент отметил, что в этом законе необходимо решить вопрос финансирования и обеспечения сферы первичной медицины (ФАП). В.ЮЩЕНКО подверг критике то, что сегодня из общей суммы, которая выделяется на медицину (21 млрд. грн.), на первичную идет только 1 млрд. грн. И это при том, что 80% обращений населения приходится именно на первичную медицину, добавил он.

Президент призвал также руководителей местных советов обратить свое внимание на решение вопросов, связанных с обустройством и финансированием ФАПов. «Вы можете намного больше, чем мы сделали», - сказал он, добавив, что многое зависит не только от финансирования, но и от желания местных руководителей, а также признания ими приоритетов в той или иной сфере.

В.ЮЩЕНКО призвал местных руководителей привлекать к этому бизнесу. «С мира по нитке - и сделаем большое дело для амбулаторий», - считает Президент.