SOS! В Украине - скрытая эпидемия наркомании

За последние восемь лет в Украине сильно возросло производство наркотиков. Об этом сообщил вице-президент общественной организации «Движение родителей против аморальности», генерал СБУ Валерий Кравченко.

Как передает корреспондент УНИАН, Валерий Кравченко утверждает что, 85% потребляемых в Украине наркотиков производится на территории нашей страны и лишь 15% завозится из-за границы. Он также сообщил, что на данный момент в стране более 1,5 млн. наркозависимых людей. По официальным данным МВД, этот показатель в 10 раз ниже. Но генерал СБУ утверждает, что на одного зарегистрированного наркомана приходится 10-13 незарегистрированных. Учитывая этот факт, он считает, что в стране сейчас эпидемия наркомании, начало которой, по его мнению, положил экс-спикер парламента Александр Ткаченко, пролоббировавший в 1999 г. закон «Об обороте в Украине наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров», разрешающий сеять мак и другие наркотические вещества в Украине.

«Если на начало 2000 г. фермерских хозяйств, которые выращивали наркотические растения, было всего 2-3, то на сегодняшний день таких предприятий уже 12, и с каждым годом все больше предприятий приобретают лицензию на выращивание подобных растений»,— заявил господин Кравченко.

Кроме наркотиков растительного происхождения в Украине очень популярны синтетические, в частности препарат трамадол. Это лекарство иногда используют в качестве обезболивающего, и в аптеках оно продается без рецепта. Ранее замминистра здравоохранения Валерий Бидный сообщал, что на медицинские нужды необходимо 4 млн. капсул трамадола в год, при этом сегодня фармацевтическими заводами выпускается 90 млн. капсул в год.

Правозащитник, руководитель Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман заявил, что Украина — единственная европейская страна, в которой отсутствует наркополитика.

Семен Глузман заявил, что в Украине есть имитационные документы, проводятся встречи, общественные слушания, но наркополитика, как часть социальной политики, отсутствует. Он подчеркнул, что в стране до сих пор не существует ни одной государственной структуры, которая бы занималась реабилитацией наркозависимых. Он также заявил, что сотрудники МВД борются с проблемой наркомании очень посредственно. «Сегодня ни одна точка торговли наркотиками не просуществует и полугода, если у нее не будет так называемой крыши среди сотрудников милиции»,— подчеркнул известный правозащитник.