В Украине огромный дефицит врачей, заявила сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения Украины первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова.

Как передает корреспондент УНИАН, она сказала: «Даже в пилотных регионах (по реформированию системы здравоохранения - УНИАН) он очень существенный. Например, в Винницкой области – 50%, Донецкой – 14%, Киевской – 20%. Уверена, что такая ситуация и в других регионах».

И.Акимова подчеркнула, что задача, которая ставится перед пилотными проектами и перед остальными, – подготовка семейных врачей. «Чтобы через 5-7 лет у нас была полная армия квалифицированных людей, которые будут справляться на таком тяжелом участке работы полностью», - пояснила она.

Как подчеркнула И.Акимова, ключевым индикатором реформ является «ощущение людьми и пациентами и медиками, что ситуация улучшилась». «И это мы должны держать в голове как самый важный ориентир, куда и как нам двигаться», - заявила она.