В Украине создадут национальный реестр пациентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова на расширенном заседании Коллегии Министерства здравоохранения Украины.

«Если мы хотим, чтобы что-то изменилось в здравоохранении Украины, чтобы были у врачей стимулы работать лучше, получать зарплаты больше, мы должны понимать - без национального реестра пациентов мы этого сделать не сможем. Потому что отследить трудовые затраты, отследить каким образом, каким качеством обслуживается пациент, невозможно,» - отметила И.Акимова.

По ее словам, в пилотных регионах по реформированию медицины стоит задача до конца года обеспечить паспорта перспективного развития всех лечебных учреждений и планирование госпитальных округов.

Также, ссылаясь на данные социологического опроса, проведенного в пилотных регионах, И.Акимова сообщила, что хорошо оценивают оказание первичной помощи в Винницкой области – только половина опрошенных. «И это самый высокий показатель. В Днепропетровской области -50% горожан и 30% сельских жителей. В Донецке - только 23% жителей считают, что первичная помощь оказывается более-менее нормально. Это говорит о том, что двигаться нам с вами придется очень долго», - сказала И.Акимова.