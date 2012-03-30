Богатырёва раскритиковала медиков, которые отговаривают родителей делать прививки детям

Вице-премьер-министр - министр здравоохранения Украины Раиса Богатырёва раскритиковала коллег-медиков, которые отговаривают родителей делать прививки детям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе расширенного заседания коллегии Минздрава Украины.

По ее словам, в нашем обществе есть проблемы, «которые не очевидны, но они грозят достаточно драматичными последствиями уже в ближайшем будущем».

«Это - эпидемические, инфекционные заболевания. В первую очередь те, которые мы уже преодолели – корь, паротит, полиомиелит, краснуха, коклюш, столбняк. Взрослым вообще не проводится вакцинация от дифтерии, как того требует календарь прививок. Поэтому можно спрогнозировать, что следующая вспышка болезней будет очень болезненной и для населения, и для государства», - отметила Р.Богатырёва.

Р.Богатырёва констатировала, что в обществе наблюдаются негативные настроения относительно профилактических прививок.

По мнению Р.Богатырёвой, такие настроения сформировались, и этому способствовали и «конъюнктурная активность определенных СМИ, политическая заангажированность антивакцинальной кампании».

«Я не могу понять позицию тех наших коллег, которые, получив современное медицинское образование, отговаривают родителей от проведения прививок», - сказала Р.Богатырёва.

Она выразила убеждение, что негативные последствия антивакцинальной кампании прошлых лет уже начинают проявляться.

В частности, по словам Р.Богатырёвой, медики наблюдают, что в очагах вспышки инфекций нет коллективного иммунитета к кори и полиомиелиту. «Это вызывает серьезную обеспокоенность, и не только у нас. Обеспокоены ситуацией и в Европейском бюро ВОЗ, и послы стран, граждане которых приедут к нам во время Евро-2012. А это значит, что проблема медицинская может привести к проблемам политическим», - сказала Р.Богатырёва.

По ее словам, во многих странах болельщикам уже рекомендуют сделать профилактические прививки перед поездкой в нашу страну. «Думаю, что нам за это должно быть стыдно», - сказала Р.Богатырёва.