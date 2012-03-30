В сырах «Гадячсыра» не обнаружили растительных жиров

Специалисты Роспотребнадзора в результате инспектирования ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.) не обнаружили следов использования украинскими сыроварами растительных жиров.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил глава Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван Бисюк.

«Проверка показала, что в украинских сырах на самом деле нет пальмового масла. В ходе инспектирования «Гадячсыра» компонентов, содержащих растительные жиры, не выявлено, и об этом говорится в акте рабочей группы. На заводе производится на самом деле масло и твердый сыр», - сообщил И.Бисюк.

И.Бисюк отметил, что основные замечания Роспотребнадзора касаются разногласий в технологии приготовления сыра, что «не касается качества, а касается нестыковок в законодательстве». «Мы согласны с тем, что у нас есть разногласия в технологии производства и тем предприятиям, которые хотят экспортировать свою продукцию на территорию РФ, необходимо гармонизировать наши требования к производству сыров с российским законодательством», - сообщил И.Бисюк, отметив, что украинские предприятия будут разрабатывать план мероприятий по устранению указанных разногласий.

Относительно проведения дальнейших проверок украинских предприятий, И.Бисюк отметил, что «мы будем продолжать диалог, мы открыты для дальнейшей работы».

Напомним, Роспотребнадзор заявил, что проверка «Гадячсыра» выявила нарушения в технологическом процессе производства сыра. По информации ведомства, в период с 27 по 28 марта 2012 года комиссией Роспотребнадзора проведена оценка предприятия ООО «Гадячсыр» на соответствие требованиям ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» от 12.06.08 №88-ФЗ, в ходе которой отмечен ряд существенных недостатков. По мнению российских специалистов, технологические параметры по производству сыра не соответствуют требованиям российского законодательства. С результатами выявленных нарушений были ознакомлены руководители ООО «Гадячсыр», которым предложено разработать план мероприятий по устранению отмеченных недостатков и представить в Роспотребнадзор, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Роспотребнадзор 28 марта завершил инспектирование ООО «Гадячсыр» на предмет экспорта сыров в Российскую Федерацию.

8 февраля Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.