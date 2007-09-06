Ученые выяснили причину осенней депрессии

Влажность и плесень в доме не только вредят здоровью, но и приводят к депрессии, выяснили исследователи Университета Аризоны и медицинской школы Университета Брауна.

Проанализировав состояние почвы в нескольких городах Западной Европы, эксперты заключили, что споры ядовитых микроскопических грибков в огромном разнообразии распространяются в воздухе закрытого помещения и быстро размножаются в тёплых, влажных, теневых комнатах.

Как правило, обычная уборка мылом и водой может препятствовать накоплению вредных микроорганизмов в самых опасных местах, таких как холодильник, ванная комната, окна и кондиционеры.

Однако постоянное повреждение стен дома водой приводит к непрерывному и почти бесконтрольному распространению плесени, подчеркивают биологи.

Вдыхание мертвых спор почвы вызывает аллергию, хрипение, одышку, кашель, головные боли, горловые инфекции, глазные и кожные раздражения.

Американские медики решили впервые проследить влияние чрезмерной сырости в доме на умственное и психологическое здоровье.

Оказалось, что наиболее часто депрессия отмечалась у женщин, пожилых, безработных и в многодетных семьях, проживающих в месте повышенной влажности. Психологи заметили у них нарушение сонного режима, плохой аппетит, угнетенность, апатию и низкое чувство собственного достоинства.

В общей сложности заплесневелые дома повышали риск депрессии на 40%.

Корреспондент.net