Реформы в украинской медицине должны быть человечными

Реформы в медицине должны быть человечными, заявила вице-премьер-министр - министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева на брифинге.

Как передает корреспондент УНИАН, она отметила, что реформы в медицинской отрасли Украины осуществляются «для людей, ради людей».

«Главное, что человечная реформа предусматривает интересы пациента, медицинского работника, общества, государства. Хоть эта задача и трудная, но она может принести колоссальный успех… Врач должен стать главным действующим лицом реформ», - отметила Р.Богатырева.

По ее словам, в Украине в последнее время уделяется большое внимание изменениям в системе здравоохранения. «Реформы, которые начал Президент Виктор Янукович, они не только актуальны, они сегодня необходимы, чтобы мы смогли изменить систему оказания медицинской помощи, но сделать ее качественной и доступной», - отметила Р.Богатырева.

Как сказала вице-премьер, последние инициативы Президента относительно новой социальной политики поставили вопрос здравоохранения в центр внимания.

«Медицинская сфера становится основой для формирования человека как основного источника развития страны, ее модернизации. Человек, его здоровье, образование, возможность реализоваться сегодня является тем инструментом, который сделает Украину конкурентоспособной, влиятельным субъектом международной политики. Именно так нужно рассматривать сегодня здравоохранение – как ключевую отрасль, стратегическую отрасль страны, как такую, которая будет и в дальнейшем в центре внимания государственной политики, в центре внимания Президента», - сказала Р.Богатырева.

Она признала, что процесс реформ пока идет достаточно медленно. «Сегодня (в целях позитивных изменений, создавая государственные бюджетные программы для осуществления реформ), пока реформирование двигается не так быстро, как ожидалось. Это вынуждает нас сегодня - через общественный диалог, через разъяснительную работу среди медиков, пациентов, общественности - искать контакт. Очень важно то, чтобы люди знали и понимали, для чего проводятся эти реформы», - отметила Р.Богатырева.