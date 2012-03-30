Украина будет активно развивать технологии ядерной безопасности

Активная позиция Украины в вопросах международного сотрудничества в сфере ядерной безопасности позволит нашей стране развивать собственные атомные технологии.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, комментируя успешное выполнение Украиной своих международных обязательств по нейтрализации высокообогащенного урана, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

Он напомнил, что в рамках сотрудничества Украины, США, РФ, Великобритании и МАГАТЭ на протяжении двух лет с украинских научных объектов высокообогащенный уран был вывезен в Россию. В рамках реализации двусторонних договоренностей с США Украина получила эквивалентное количество слабообогащенного урана и соответствующее оборудование. Теперь несколько научных институтов Украины - Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности (СНУЯЭП), Киевский институт ядерных исследований (КИЯИ) и Харьковский физико-технический институт (ХФТИ) - будут обеспечены материалом для исследований.

А.Клюев подчеркнул, что в результате украинско-американского сотрудничества будет усилен уровень безопасности отечественных научно-исследовательских центров. Он сообщил, что уже завершены несколько подготовительных этапов строительства в ХФТИ современной ядерной установки - уникального источника нейтронов. По словам А.Клюева, американская сторона еще раз подтвердила, что выполнит свои обязательства перед Украиной - обеспечит полную оперативную готовность установки до 2014 года. Секретарь СНБО Украины также отметил, что установка источника нейтронов будет оборудована по самым современным технологиям, и будет отвечать высшим стандартам безопасности. В этом направлении исследований Украины сможет достичь уровня ведущих стран мира, сказал он.

А.Клюев подчеркнул, что сегодня около половины потребности Украины в электроэнергии обеспечивает ядерная энергетика - наша страна входит в число стран-лидеров по потенциалу этой отрасли. Имея колоссальный опыт, в том числе и ликвидации последствий самой страшной атомной аварии в истории человечества, именно Украина должна активно развивать ядерные технологи, непосредственно принимать участие в обеспечении мировой безопасности, сказал А.Клюев.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина уделяет огромное внимание вопросам ядерной безопасности, активно сотрудничая с другими странами в рамках МАГАТЭ. В качестве примера он привел успешное прохождение украинскими АЭС международных стресс-тестов. Кроме этого, напомнил секретарь СНБО, 26 апреля начнется основной этап строительства нового укрытия над четвертым блоком Чернобыльской АЭС.

По словам А.Клюева, важно ускорить начало практической реализации проекта по сооружению в Чернобыльской зоне централизованного хранилища отработанного ядерного топлива из украинских атомных станций. Он напомнил, что в начале марта Президент Украины подписал закон, регламентирующий этот процесс. Секретарь СНБО подчеркнул, что строительство данного сооружения позволит Украине снизить ежегодные расходы на обращение с ядерными отходами и повысить общий уровень энергетической независимости.