Увеличивается количество жертв тропической лихорадки

Количество жертв тропической лихорадки Денге в Камбодже с начала года выросло до 355 лиц, сообщило в среду национальное информагентство АКП с ссылкой на данные Минздрав страны.

Согласно данным министерства Камбоджи, в стране зарегистрировано свыше 34 тысяч случаев заболевания, в частности детей до 12 лет.

Накануне Всемирная организация здравоохранения решила выделить Камбодже 50 тысяч долларов на борьбу с эпидемией. Эти средства, по словам представителя ВОЗ, переведут в местные больницы для закупки медикаментов.

Наибольшее число заболеваний зафиксировано в провинциях Компонгчам, Компонгтхом, Компонгспе, Прейвенг и Такео. В 2006 году в Камбодже от лихорадки Денге пострадали около 16 тысяч человек, в частности 158 людей умерли.

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