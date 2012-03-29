Комиссия во главе с Бахтеевой посетила центры диализа в Черкасской области

Комиссия медиков во главе с народным депутатом, членом фракции Партии Регионов, председателем комитета по вопросам здравоохранения ВР Татьяной Бахтеевой разбиралась в ситуации, сложившейся в Черкасской области с оказанием гемодиализной помощи больным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, в состав комиссии вошли народные депутаты – члены профильного Комитета, Председатель Центральной контрольной комиссии Партии регионов Николай Белоблоцкий, директор Института нефрологии НАМН Украины Николай Колесник.

В комментарии УНИАН Татьяна Бахтеева отметила, что поводом для проверки послужили обращения в Комитет, а также публикации в СМИ о протестных акциях больных в Черкассы.

Члены комиссии посетили отделение гемодиализа Черкасской областной больницы и частный центр гемодиализа «Фрезениус». Татьяна Бахтеева и члены комиссии встретились с больными, ознакомились с их историями болезней и качеством оказания медицинской помощи. В ходе общения пациенты, как областной больницы, так и центра «Фрезениус» сообщили, что довольны уровнем оказания медицинской помощи, персоналом и условиями пребывания в лечебных учреждениях.

По результатам проведенных встреч Т.Бахтеева сообщила, что обвинения в адрес местной власти, облуправления здравоохранения, областной больницы – необоснованны, так как в указанных медицинских учреждениях установлена аппаратура высокого класса, поэтому и услуги - соответственные.

«Думаю, что так бы поступила местная власть в любой цивилизованной стране. Ведь деньги, которые платят наши налогоплательщики (то есть, пациенты) должны расходоваться как можно более рационально и эффективно. Для Украины это особенно важно – наша страна до сих пор не может полностью преодолеть последствия финансово-экономического кризиса, и мы не имеем права нерационально использовать бюджетные средства», - сказала Т.Бахтеева.

Она отметила, что в 2008 – 2009 году, когда область не могла самостоятельно обеспечить всех нуждающихся в диализе больных, решение привлечь к решению этой проблемы частного поставщика этой медицинской услуги было оправданным. «Однако хочу напомнить, что руководство Черкасской области в течение 2010 – 2011 годов предприняло достаточно успешные шаги для укрепления материальной базы отделения гемодиализа Черкасской областной больницы», - сказала Т.Бахтеева.

В частности, по словам народного депутата, в 2010 г. было полностью реконструировано отделение гемодиализа Черкасской областной больницы. «Это позволило вместо 10 существовавших ранее создать в этом отделении 16 диализных мест, которые при круглосуточной работе в четыре смены обслуживают до 128 больных. Также на базе двух центральных районных больниц - в Умани и в Звенигородке - открыты филиалы этого отделения на 9 и на 6 диализных мест соответственно. Первый из них при условии работы в 2 смены может обслуживать до 36, а второй – притом же условии до 20 пациентов в день», - отметила народный депутат.

Таким образом, по мнению Т.Бахтеевой, сегодня за счет сил и средств Черкасской областной больницы, которая вместе с двумя филиалами в районах может обслужить 184 диализных пациента, а имеющиеся в области потребности в диализе могут быть закрыты полностью.

«В то же время, учитывая желание части больных получать медицинскую помощь именно в центре «Фрезениус», я провела встречу с губернатором области Тулубом С.Б и председателем областного совета Черных В.П., в ходе которой было принято решение, что в течении нескольких дней будет разработан полноценный договор о государственно-частном партнерстве, который урегулирует все спорные вопросы, в первую очередь, касающиеся качества услуг и ценообразования. Будут привлечены юристы, экономисты и медицинские работники с обеих сторон и договор будет вынесен для голосования на ближайшей сессии областного совета» - отметила народный депутат.

Татьяна Бахтеева добавила, что в данном договоре необходимо будет учесть методику расчета стоимости одной процедуры гемодиализа в соответствии с действующим законодательством, а также порядок закупки этой услуги. «Руководству ООО "Фрезениус Медикал Кер Украина" на расширеном заседании рекомендовано принять соответствующие меры относительно снижения цены за одну процедуру гемодиализа до уровня предвиденного бюджетного финансирования на 2012 год. И как председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения гарантирую, что ни один больной Черкасской области не останется без диализной помощи, но для этого представители «Фрезениуса» должны обеспечить приемлемую цену за свои услуги», - подчеркнула Т.Бахтеева.

В Черкасской области 31 декабря 2011 года было зарегистрировано 16002 больных с хронической почечной недостаточностью, из них в гемодиализе нуждаются 152 больных с V стадией хронической болезни почек. По данным облздрава, очереди на получение этого лечения среди пациентов области на сегодня нет.