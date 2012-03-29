Завтра в Минздраве подведут итоги деятельности в 2011 году
16:28, 29 марта 2012Страна
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Состоится расширенное заседание
Завтра в Министерстве здравоохранения Украины состоится расширенное заседание Коллегии Минздрава на тему: «Итоги деятельности в 2011 году, задачи по реформированию и перспективного развития отрасли здравоохранения» (Минздрав Украины, ул. Грушевского, 7, 3 этаж, Зал международных делегаций).
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Телефоны: 253 25 февраля; 253 69 75 до 18-00 29 марта.
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