Завтра в Минздраве подведут итоги деятельности в 2011 году

Состоится расширенное заседание

Завтра в Министерстве здравоохранения Украины состоится расширенное заседание Коллегии Минздрава на тему: «Итоги деятельности в 2011 году, задачи по реформированию и перспективного развития отрасли здравоохранения» (Минздрав Украины, ул. Грушевского, 7, 3 этаж, Зал международных делегаций). Для журналистов необходима аккредитация. Телефоны: 253 25 февраля; 253 69 75 до 18-00 29 марта.

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