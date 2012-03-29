Янукович выразил соболезнования в связи со смертью Оксаны Макар

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования родным и близким Оксаны Макар.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Искренне сочувствую родным и близким девушки, которая преждевременно ушла из жизни в результате совершенного против нее жестокого преступления», — отметил В.Янукович.

Президент Украины выразил уверенность, что преступники, совершившие в отношении девушки такие нечеловеческие действия, неотвратимо понесут справедливое наказание.

Как сообщал УНИАН, сегодня жертва резонансного преступления в Николаеве О.Макар умерла в Донецком ожоговом центре.

10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.Макар и изнасиловали, после чего с целью скрыть следы преступления попытались ее сжечь.

Пострадавшая с ожогами 55% тела была госпитализирована в центр термической травматологии в крайне тяжелом состоянии.

16 марта О.Макар переправили в Донецкий ожоговый центр.