Сегодня в “Лаборатории “Сделай себя сам” в агентстве УНИАН под руководством писателя, автора метода саморазвития личности "Гений-терапия" Валентина Бадрака состоится семинар на тему: «Как построить гармоничные отношения в паре?».

Программа семинара разработана автором на основе книги «Стратегии счастливых пар», также применяется разработанная автором методика терапии гения.

В.Бадрак расскажет о принципах построения семейного счастья. Научит как сформировать успешную (скорректировать существующую) стратегию отношений с противоположным полом, ориентированную на создание семьи. Расскажет, как понять и оценить заложенные родителями комплексы, а также научит избегать ошибок при моделировании семьи.

Подробнее о событии можно прочитать по линку: http://seminars.unian.net/ukr/detail/322.

В социальных сетях проект можно найти на странице Facebook - Лаборатория “Сделай себя сам”.

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик,4.

Запись на семинары проводится по телефону: (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net.

Для получения информации о тренингах и других мероприятиях в рамках работы лаборатории сообщите об этом по адресу: sam@unian.net для включения в рассылку.