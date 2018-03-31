Взрыв в черниговской хрущевке: попытка самоубийства с последствиями теракта?

Обычная черниговская "хрущевка" прогремела на всю страну... Некоторые слышали взрыв за несколько километров... В окрестных домах разбиты 230 окон... Всего пострадали 79 человек... Говорят о попытке самоубийства...

Дом номер 36 по улице 50-летия ВЛКСМ в Чернигове ничем не отличается от сотен других "хрущевок", построенных в городе в 60-70-е годы прошлого века. Но он "прогремел" в прямом и переносном смысле на всю страну.

26 марта в 21.10 в квартире номер 3 на первом этаже произошел взрыв бытового газа. Через 5 минут сообщение было зафиксировано у диспетчеров спасательных служб. Через 10-20 минут на место происшествия прибыли подразделения МЧС, милиции, бригады "скорой", газовая служба и другие. Они работали до утра: освобождали жителей квартир, оказывали первую помощь, развернули пункт обогрева, пострадавших поддерживали психологи. Из 1-го и 2-го подъездов спасатели эвакуировали 61 человека, в то время находившихся дома. Всего от взрыва пострадали и потеряли свое имущество 79 черниговцев.

Как утверждают очевидцы, сила взрывной волны была чрезвычайно сильна. Некоторые слышал взрыв за несколько километров. Спасатели считают счастливой случайностью, что поблизости на улице в это время почти не было людей. Выбитыми стеклами из окон травмировало двух черниговцев. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью. Всего в окрестных домах результате взрыва были разбиты более 230 окон. Всего в двух подъездах разрушены и повреждены 30 квартир. Жители, квартиры которых не были заблокированы обвалом, выбежали на улицу в чем были дома.

Из-под обломков частично разрушенного подъезда спасатели достали тело 44-летней женщины, жившей с семьей на втором этаже над квартирой, где взорвался газ. Галина Евтушенко работала на Черниговской станции переливания крови. В тот вечер женщина смотрела телевизор, муж был в ванной, а сын еще не вернулся домой. Неосторожность или злой умысел соседа обернулся для семьи Евтушенко трагедией. Сегодня женщину похоронили на городском кладбище. Отца с сыном временно отселили в другую квартиру.

Еще четверо жильцов дома №36 находятся в лечебных учреждениях областного центра. У 9-летнего мальчика диагностированы ушибы в области живота и поясницы, 25-летний мужчина получил травмы головы, а 93-летняя женщина - переломы ребер. Врачи говорят, что жизни этих пострадавших ничего не угрожает. А вот владелец квартиры 32-летний Эдуард Ильин, где прогремел взрыв, находится на грани жизни и смерти. Ведь взрыв, по предварительным заключениям, произошел не на кухне, а в жилой комнате, когда мужчина попытался закурить. Молодой человек получил более 90% ожогов тела и находится в реанимационном отделении областной больницы. Он пока жив, хотя СМИ уже сообщили о его смерти.

По факту взрыва бытового газа следственный отдел УМВД Украины в Черниговской области возбудил уголовное дело по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия). По делу продолжается следствие, по информации источников в милиции, рассматриваются три версии - попытка суицида, взрыв по неосторожности и взрыв опасных веществ. Больше всего в городе обсуждается тема сведения счетов с жизнью. По информации соседей, семью, в квартире которой произошел взрыв, нельзя считать благополучной, и якобы в тот вечер мужчина и его сожительница ссорились. Говорят о передаче смс с угрозой совершить самоубийство и даже о существовании предсмертной записки. Хотя правоохранители эти факты не подтверждают. Со своей стороны "Черниговгаз" заверил, что газовая сеть была в порядке и причины взрыва связаны с человеческим фактором. По предварительной информации, конфорки газовой плиты на кухне в момент взрыва были открыты.

Сейчас большинство жителей дома №36 проживают у родственников, 16 семей размещены в гостинице "Градецкой". Вчера людям разрешили зайти в свои квартиры, чтобы забрать документы и ценные вещи. Представители городской власти намерены переселить пострадавших в общежитие, поскольку восстановление квартир продлится не менее 4 месяцев. Специальная комиссия, работавшая на месте происшествия, признала здание пригодным для проживания. Два подъезда планируют взять в металлический каркас и постепенно восстанавливать квартиры. Над этой задачей будут работать строители ОАО "Домостроитель", имеющие значительный опыт возведения панельного жилья.

Источники финансирования ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в горсовете пока не называют. Открыт благотворительный счет. О перечислении своего однодневного заработка заявили коллективы Черниговского городского и Деснянского и Новозаводского в городе советов. Городской председатель Александр Соколов сообщил, что готовится обращение к высшим органам власти о выделении средств на ликвидацию последствий взрыва. О выделении квартир пострадавшим пока речь не идет. Было ли у кого-то из жителей застраховано жилье, также пока неизвестно.

Ярина Гагин