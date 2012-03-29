Азаров уверяет, что не оставит без внимания дело Оксаны Макар

Премьер-министр Николай Азаров уверяет, что не оставит без внимания расследование дела об изнасиловании и попытке убийства Оксаны Макар и других подобных преступлений.

Об этом премьер написал в своем блоге.

“Я ни один такой случай не оставлю без внимания. Буду добиваться от правоохранительных органов расследования и справедливого наказания. Без компромиссов. Только зная, что наказание неотвратимо, нелюди будут бояться посягать на жизнь и права людей. А если будут факты черствости, равнодушия или халатности со стороны правоохранителей – такие безусловно не будут работать в правоохранительной системе. Ведь очень важно, чтобы наши люди не боялись, твердо рассчитывали на защиту и помощь от государства”, - пишет Н.Азаров.

“К сожалению, врачи не смогли спасти Оксану Макар. Девочка умерла в Донецком ожоговом центре, хотя лучшие наши врачи с лучшей в стране аппаратурой самоотверженно боролись за ее жизнь. Было сделано все возможное – я это лично знаю”, - отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что миллионы украинцев верили в выздоровление О.Макар, надеялись на лучшее, молились за нее. Многие пытались помочь, сдавая кровь, покупая лекарства, высказывая моральную поддержку.

“И все хотят, чтобы подобное никогда больше не повторилось. Я глубоко соболезную родным и близким Оксаны. Разделяю скорбь утраты, которую ничем не загладишь. Больно и страшно терять детей, да еще при таких обстоятельствах», - отметил премьер-министр.

Он напомнил, что сейчас в том же Николаеве врачи борются за жизнь еще одной девочки – Александры Поповой, тоже ставшей жертвой насилия.

«Мне люди пишут о случаях издевательств, унижения со стороны подонков, возомнивших себя хозяевами жизни. Часто люди не могут на них найти управу и добиться справедливости у себя на месте», - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, сегодня жертва резонансного преступления в Николаеве О.Макар умерла в Донецком ожоговом центре.

10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.Макар и изнасиловали, после чего с целью скрыть следы преступления попытались ее сжечь.

Пострадавшая с ожогами 55% тела была госпитализирована в центр термической травматологии в крайне тяжелом состоянии.

16 марта О.Макар переправили в Донецкий ожоговый центр.