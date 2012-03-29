Завтра в Украине - дождливая погода

На завтра синоптики прогнозируют в Украине дождливую погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 30 марта облачно с прояснениями. В восточных областях, Крыму и Приазовье дожди, местами сильные, на остальной территории небольшой дождь, ночью и утром в западных и северных областях кое-где с мокрым снегом. Ветер северо-западный, на Левобережье юго-западный, 7-12 м/с, в западной, южной и восточной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла; в Карпатах на протяжении суток от 3° тепла до 2° мороза.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, ночью и утром кое-где с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

В столице также облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, ночью и утром кое-где с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.