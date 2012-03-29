Причина смерти журналистки телеканала СТБ - сердечный приступ
13:02, 29 марта 2012Страна
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Результаты судмедэкспертизы
Причиной смерти 30-летней журналистки телеканала СТБ Ярославы Мациевской был сердечный приступ из-за хронической ишемической болезни сердца.
Об этом УНИАН сообщили в столичной милиции, ссылаясь на результаты судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщал УНИАН, 28 марта руководитель проекта телеканала СТБ «Моя правда» Я.Мациевская была найдена мертвой в арендованной киевской квартире в ванной комнате без видимых телесных повреждений.
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