Профессор Фисталь: травмы Оксаны Макар были и теоретически, и практически не совместимы с жизнью

Травмы Оксаны Макар, которая пострадала в результате резонансного преступления в Николаеве и сегодня умерла в Донецком ожоговом центре, были изначально и теоретически, и практически не совместимы с жизнью.

Об этом сообщил сегодня корреспонденту УНИАН заведующий Донецким ожоговым центром Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака профессор Эмиль Фисталь.

«Оксана Макар умерла сегодня утром в 7.30. У нее началось легочное кровотечение, но мы его остановили. А затем наступила остановка сердечной деятельности, и три раза мы делали ей массаж сердца, но сердце запустить не удалось, потому что настолько серьезные уже наступили изменения в организме, пострадали все органы, все самые важные», - сказал профессор. При этом он добавил, что медицина делала все возможное, чтобы сохранить жизнь О.Макар, но ее травмы изначально были смертельными.

«Вообще я скажу то, что не первый раз говорил, – травма, которая у нее была, она теоретически и практически была не совместима с жизнью. И то, что она прожила эти три недели – это, конечно, благодаря тому, что было интенсивное лечение, самое современное, и у нас для этого было достаточно всего, чтобы ее лечить».

«Ее организм изначально… Вы представляете, ее сначала задушили, и у нее была асфиксия, уже думали, что она умерла. А это удушение ведет к интоксии мозга. После этого ее подожгли, и она лежа 10 часов на морозе, тлела и дышала продуктами горения. И все это вместе, естественно, привело к такой тяжелейшей травме, не совместимой с жизнью... К сожалению, так все случилось», - объяснил Э.Фисталь.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 18-летнюю О.Макар и изнасиловали, после чего с целью скрыть следы преступления попытались ее сжечь.

Пострадавшая с ожогами 55% тела была госпитализирована в центр термической травматологии в крайне тяжелом состоянии.

16 марта О.Макар переправили в Донецкий ожоговый центр.

Сегодня, 29 марта, девушка умерла.