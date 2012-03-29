Жертва резонансного преступления Оксана Макар умерла
09:58, 29 марта 2012Страна
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Врачи спасали до последнего
Жертва резонансного преступления в Николаеве Оксана Макар умерла в Донецком ожоговом центре.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата от Партии регионов, председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяны Бахтеевой.
Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.Макар и изнасиловали, после чего с целью скрыть следы преступления попытались ее сжечь.
Пострадавшая с ожогами 55% тела была госпитализирована в центр термической травматологии в крайне тяжелом состоянии.
16 марта О.Макар переправили в Донецкий ожоговый центр.
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