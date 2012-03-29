Жертва резонансного преступления Оксана Макар умерла

Жертва резонансного преступления в Николаеве Оксана Макар умерла в Донецком ожоговом центре.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата от Партии регионов, председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяны Бахтеевой.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.Макар и изнасиловали, после чего с целью скрыть следы преступления попытались ее сжечь.

Пострадавшая с ожогами 55% тела была госпитализирована в центр термической травматологии в крайне тяжелом состоянии.

16 марта О.Макар переправили в Донецкий ожоговый центр.