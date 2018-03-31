Сурдопедагог Алла Киселева: Даже родившись глухим, ребенок может хорошо и слышать, и говорить

Почти 10% всего населения планеты имеют те или иные нарушения слуха. По оценкам, 500 миллионов человек во всем мире страдают глухотой или имеют проблемы со слухом. 80 % глухих людей и людей с нарушениями слуха живет в странах с низким и средним доходом. В Украине около 100 тысяч глухих или слабослышащих людей, из них - 1,9% детей-инвалидов, по некоторым прогнозам этот процент вырастет до 2,5%.

Согласно статистике, нарушениями слуха - в результате травмы, болезни или из-за врожденных пороков - страдает каждый девятый человек. В медицинском центре «Аврора» (Донецк) занимаются проблемами слуха у детей и взрослых. Альтернативы центру в Донецкой области нет. Тут проводят полный цикл обследований, в том числе и ранних у новорожденных. Возможности центра позволяют диагностировать младенцев уже на третьи сутки после рождения. Кстати, в Европе в каждом роддоме есть скрининговый центр, выявляющий у новорожденных патологию слуха. На 1000 новорожденных - 3-4 рождаются с проблемами слуха.

По словам сурдопедагога центра Аллы Киселевой, очень важно выявить патологию слуха сразу после рождения. «Родители должны знать, что есть группа риска, в которую входят недоношенные дети, наследственные патологи – когда плохо слышат папа, мама, если мама во время беременности переболела рядом инфекционных болезней: краснуха, ветрянка, тяжелый грипп на ранних сроках беременности. Гинекологи и неонатологи на момент рождения ребенка должны уже предполагать, есть ли у ребенка эта патология слуха,» - подчеркивает Алла Анатольевна.



Таким детям предлагать исследования уже с первых дней рождения. Опыт и украинских специалистов, и европейских доказал, что, если ребенка протезировать до трех месяцев слуховыми аппаратами, ребенок развивается, как нормально слышащий. Ребенок может родиться абсолютно глухим, но если ему до двух месяцев диагностировать патологию, а 6 месяцев одеть слуховой аппарат, он будет развиваться абсолютно полноценным человеком. Такой ребенок может посещать массовый детский садик, чувствовать себя, как остальные.

«Наши пациенты, которым сегодня уже по 5-6 лет, абсолютно нормальные детки. Они полностью соответствуют возрастному развитию. Они хорошо говорят и абсолютно слышащие. Но это благодаря тому, что им в младенчестве,» - рассказывает сурдопедагог.

По ее словам, задача специалистов донести до родителей информацию, дать им надежду. «Родители должны бороться за своего ребенка. Проблема может быть решена, только нужно желание и правильные знания родителей, достоверная информация, и дети будут слышать, не будут ходить в специализированные учреждения. Я не против таких коллективов, но, слышать это гораздо лучше, чем получить, хоть и развитого ребенка, который будет говорить руками,» - убеждена А.Киселева.

В центре «Аврора» занимаются всесторонним возрастным развитием ребенка.

«Все что слышит и знает здоровый ребенок, слышит и знает «наш». Мы обучаем всему, что должен знать ребенок в своем возрасте. Наши дети ничем не отличаются от нормально слышащих в плане образования. Они посещают массовые садики на общих основаниях, общей программе занимаются. Еще одно направление, по которому работает наш центр – грамматическое оформление речи. Ведь произношение отдельных слов еще не является речью. Мы на занятиях учимся произносить целые предложения, осваиваем каждую грамматическую категорию, каждое правило, каждую орфограмму, изолированно объясняя ребенку. В итоге на выходе получаем грамотного человека, правильно сформированную речь, которая не выдает плохо слышащего ребенка,» - рассказывает А.Киселева.

Обучение у сурдопедагогов в центре включает несколько направлений - это занятия с логопедом, сурдопедагогом, психологом, который занимается общим развитием, эмоциональным состоянием. Очень много маленьких пациентов имеют сочетанную патологию – глухоту и другой сопутствующий диагноз, в частности детский церебральный паралич (ДЦП), неврологические, психиатрические проблемы, аутизм.

Много случаев глухоты и ДЦП.

«Этим детям сложнее всего, - отмечает А.Киселева. - Их нельзя определить в специальный коллектив - по диагнозу «детский церебральный паралич» - они должны быть в коллективе с детками с ДЦП, но их они глухие и их не берут. А по диагнозу слуха они должны быть со слабослышащими или глухими, а их с ДЦП не берут, потому что нужен персонал, няни, который бы обхаживал таких детей. И они вынуждены быть дома. Им назначают индивидуальное обучение, к ним приходят педагоги со школы, а с ребенком невозможно общаться. Ребенок не говорит, не понимает, не знает жестов. Таких детей признают необучаемыми. Это проще всего дать справку, что ребенок необучаемый. И с этим ребенком вообще никакая работа не проводится. А эти дети могут быть нормальными. Они заключены в немощное тело, они все понимают, но не могут до нас взрослых достучаться,» - говорит сурдопедагог.

Алла Анатольевна убеждена - эти дети могут реализоваться. «Мы диагностируем и, если видим, что язык не функционирует, учим ребенка жестам. И дети общаются, хотя бы жестами. Они реабилитированы в этом мире. Либо учим говорить, потому, что детей с сочетанной патологией не меньше, чем детей с тугоухостью или глухотой. В этих случаях можно и нужно что-то делать. Обидно, что это дети. Когда неправильно подберешь слуховой аппарат 90-летнему дедушке – это неправильно, но ничего страшного не произойдет. Но, когда мы говорим о детях, очень жалко, что мы взрослые своей некомпетентностью, амбициями каким-то, лишаем маленького ребенка будущего. Мы за него решаем, что он будет неполноценен,» - подчеркивает сурдопедагог.

Надлежащим образом подобранные слуховые аппараты могут улучшить общение, по меньшей мере, для 90 % людей с нарушениями слуха. В развивающихся странах слуховой аппарат имеет менее 1 человека из 40 нуждающихся в них

К сожалению, не каждая семья, в которой появляется слабослышащий или глухой малыш может купить довольно дорогостоящий слуховой аппарат, и тут помогают меценаты, в частности и Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины». «Есть дети, родители которых не могут позволить себе и самый дешевый аппарат. Фонд Ахметова помогает адресно таким детям. Мы их диагностируем, выставляем счета, а фонд закупает для деток слуховые аппараты. Это огромная помощь и уже очень много детей имеют возможность слышать,» - рассказывает Алла Киселева.

Часто родители замалчивают проблему тугоухости у своего ребенка. И что удивительно – это не асоциальные семьи. По словам Аллы Киселевой, неблагополучные семьи сразу же отдают своих детей в специализированные учреждения. «Они реально оценивают, что он им не нужен – получают за него пенсию, не кормят, не одевают. Все это дают в интернатах. Ребенок находится в спецколлективе неделю – в понедельник привозят, в пятницу забирают (по желанию), но чаще оставляют и на выходные. Получается, что этим ребенком занимается общество, наша страна – его кормят, поют, одевают, обеспечивают. И асоциальным семьям очень удобно, когда ребенок находится в таких учреждениях – никаких материальных затрат, еще и детская пенсия остается… с этими детьми все просто и понятно. А именно в нормальных, хороших семьях там родителям стыдно, что ребенок глухой, инвалид, не такой. И родители отдают слабослышащего ребенка в массовый садик, а результата это ребенку никакого не даст. Это удовлетворяет амбиции взрослых – их ребенок в нормальном садике, со здоровыми детьми, но не решает проблему самого ребенка. Это усугубляет проблему ребенка. Некоторые из них находят выход в агрессии, если ребенок по характеру – лидер. Если ребенок стеснительный – проблема глухоты обостряется еще больше,» - подчеркивает Алла Киселева.

Факторами, способствующими развитию тугоухости могут явиться вирусные заболевания (грипп, эпидемический паротит), применение ототосичных лекарственных препаратов (антибиотиков-аминогликозидов (гентамицин)), петлевых диуретиков (фуросемид), нестероидных противовоспалительных средств (индометацин), сосудистая патология, травмы, в том числе черепно-мозговые, опухоли, а также воздействие шума и вибрации.

Факторами риска развития тугоухости у детей младенческого возраста являются: патология беременности матери (угроза прерывания беременности, вирусные заболевания (краснуха, грипп и др), внутриутробные инфекции, гипоксия плода, применение матерью во время беременности ототоксичных препаратов, патология родовой деятельности, асфиксия в родах, недоношенность, переношенность, низкая масса тела при рождении, затянувшаяся желтуха новорожденных, а также наследственный фактор.

Среди факторов риска развития тугоухости детей дошкольного возраста большая роль принадлежит патологии носа и носоглотки, и, как следствие — возникновение отитов, как острых, так и хронических. Патология среднего уха в детском возрасте при хронизации процесса, вносит свой вклад и в структуру тугоухости во взрослом возрасте.

Тугоухость может быть острой (если от начала заболевания прошло не более месяца) и хронической.

Статистика

50% случаев врожденных тугоухих и глухих детей из-за генетического фактора. 90% детей с врожденной тугоухостью рождаются от слышащих родителей, которые имели в себе рецессивный ген. 20-30% случаев врожденной потери слуха – неизвестного происхождения. 5-10% случаев пренатального происхождения, когда мать переболела краснухой, цитомегаловирусом, герпесом, сифилисом, токсинами…

10-20-% случаев относятся к постнатальному периоду, когда потеря слуха может быть результатьм травмы головы, детской инфекции, такой как менингит, корь, ветрянка или же воздействием антибиотиков и определенных лекарств.

София Палий,

УНИАН