71% родителей поощряют использование детьми Интернета

71% родителей поощряют использование Интернета в образовательных целях.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, подготовленного для «Лаборатории Касперского» компанией Bojole Research в мае-июне 2011 года в России, Германии и США, сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Лаборатория Касперского».

В результате опроса родителей выяснилось, что при наличии в доме смартфонов и планшетов на платформах iOS или Android, дети ежедневно выходят в Интернет с мобильных устройств, а большинство проводят в Сети не менее одного-двух часов день. Средний возраст ребенка, использующего устройства родителей, достигает 9-10 лет, в то время как в 12-13 лет многие уже имеются личные девайсы.

В то же время, как отмечается в сообщении, большинство уверено, что пребывание в Сети имеет немало рисков: 70% участников считают, что социальные сети могут быть чрезвычайно опасными для младшего поколения, 82% респондентов осведомлены о том, что в Интернете существует множество вредоносных программ, а еще 77% полагают, что детей очень легко обмануть онлайн.

Также большинство родителей высказывают высокую заинтересованность в использовании функций родительского контроля в мобильных устройствах. Так, 77% опрошенных хотели бы применять функцию фильтрации контента, а 64% - контролировать время пребывания детей в Сети. Кроме того, 69% респондентов предпочли бы в целом контролировать, как именно ребенок проводит свое время в Интернете.