Раисе Богатыревой сделали миниоперацию

Отсутствие координатора парламентского большинства Раисы БОГАТЫРЕВОЙ сегодня на пленарном заседании Верховной Рады связано с операцией, которую ей сделали сегодня.

Об этом УНИАН сообщили в Партии регионов.

В частности, у Р.БОГАТЫРЕВОЙ произошло воспаление десен, после чего ей сделали миниоперацию. Операция прошла в одной из частных стоматологических клиник. На данный момент состояние Р.БОГАТЫРЕВОЙ удовлетворительное.