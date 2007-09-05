Ребенка задушила пустышка

Трагедия произошла в многодетной семье в селе Охиньки, что в Прилуцком районе на Черниговщине, передает корреспондент УНИАН.

Родители оставили сонного семимесячного малыша в кроватке, а сами занимались хозяйством. Через несколько часов опомнились, потому что ребенок не подавал признаков жизни. Вызвали «скорую», но было уже поздно. Малыш, очевидно, проснулся и поднимался на ножки. Пустышка застряла между кроваткой и трубой отопления. Вероятно, когда малыш сел, - нитка затянулась на шее.

По словам главного врача Прилуцкой ЦРЛ Владимира Зайца, на протяжении последних сорока лет ничего подобного в районе не случалось. И смерть ребенка должна стать предостережением родителям, которые оставляют малышей без присмотра взрослых.