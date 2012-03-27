Все регионы обеспечены противотуберкулезными препаратами

Все противотуберкулезные учреждения по состоянию на 27 марта обеспечены достаточным количеством противотуберкулезных препаратов I и II ряда, что позволяет выполнять схемы лечения по всем группам противотуберкулезных препаратов.

Об этом Государственную службу Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний информировали главные врачи лечебно-профилактических учреждений, оказывающие помощь больным туберкулезом, а также Государственное учреждение «Всеукраинский центр контроля за туберкулезом Минздрава Украины», сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В соответствии с договорами, заключенными с поставщиками лекарственных средств, продолжается снабжение противотуберкулезных препаратов в соответствии с годовой заявкой регионов на препараты, которые закуплены за средства государственного бюджета Украины на 2011 год. Так, продолжается снабжение в противотуберкулезные учреждения рифампицина (поставлено 20%), левофлоксацина (поставлено 80%), ПАСК (поставлено 90%), циклосерина (поставлено 80%).

Назначение препаратов II ряда проводится в соответствии со Стандартом оказания медицинской помощи больным химиорезистентным туберкулезом исключительно по решению Центральной врачебной консультативной комиссии.

Вопрос относительно обеспечения противотуберкулезными препаратами I и II ряда находится на постоянном контроле Минздрава Украины и Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний.

Таким образом, информация распространенная в некоторых СМИ относительно нехватке противотуберкулезных, препаратов не отвечает действительности, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения.