Украину захлестнула волна насилия над женщинами.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель подкомитета по международно-правовым вопросам и гендерной политики Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Елена Бондаренко.

Она сообщила, что, по официальным данным, в Украине ежегодно вследствие бытового насилия погибает больше тысячи женщин «Оксана Макар, Александра Попова, Оксана Сорокопудова, изнасилование пятью ублюдками в Сумской области. Чуть ли не ежедневно в последнее время поступает такая информация. Бытовое насилие сегодня становится страшной нормой жизни», - отметила Е.Бондаренко.

По ее словам, подавляющее количество женщин, которые сегодня отбывают сроки наказания за убийство своего мужа, сексуального партнера или родственника, это те женщины, страдавшие из-за систематического и продолжительного насилия.

По мнению председателя Правления информационно-консультативного женского центра Елены Сусловой, сегодня в Украине наблюдается явление фемицида – системной практики истребления женщин. «20 лет я занимаюсь этой темой, еще два года назад я не могла себе представить, что мы с вами будем говорить о фемициде в Украине. И что мы будем иметь столько таких фактов. Изнасилование и не просто изнасилование. Это изнасилование с уровнем высокого цинизма. Есть и экономическое насилие – которое также является частью фемицида», - отметила Е.Суслова.

Эксперт убеждена, что в Украине девочек воспитывают в страхе и повиновении к мужчинам, поэтому «нельзя ожидать от них, что они скажут «нет», когда они захотят сказать «нет».

Е.Бондаренко призвала украинскую власть обратить внимание на данную проблему. «Государство просто обязано защитить женщину, ее права. Вместо этого государство показывает сегодня страшный пример бесправия, безразличия. И происходящее сегодня – пытки против экс-премьер-министра на виду у всего мира и Украины - это тот же страшный пример, что с женщинами так можно поступать и за это ничего не будет», - сказала Е.Бондаренко.