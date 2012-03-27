Завтра в Украине ожидаются осадки

28 марта, по прогнозам синоптиков, на территории Украины ожидается мокрый снег и дождь, в Крыму ночью и утром местами сильные осадки. Лишь в восточных областях ночью без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На дорогах восточных, северных и центральных областей ночью и утром кое-где гололедица. Ветер на Правобережье северо-западный, на остальной территории юго-западный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на юге Крыма до 6° тепла; днем 3-8° тепла, в Закарпатье и Прикарпатье 10-15° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве и области облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью около 0°, днем 3-8° тепла. В г. Киеве температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.