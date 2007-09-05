Дезодоранты вызывают рак

Британские ученые обнаружили связь между алюминием, содержащимся в дезодорантах, и раком груди.

Анализы показали, что у женщин, пользующихся дезодорантом, алюминий накапливается в наружных тканях молочных желез.

В исследовании участвовали женщины, подвергшиеся мастэктомии (операции по удалению молочных желез) из-за рака. Обычно алюминий не накапливается в теле человека. Ученые выяснили, что в тело женщин металл попал вместе с дезодорантом. Большинство дезодорантов и антиперспирантов содержат соли алюминия, так как металл эффективен в борьбе с выделениями потовых желез.

Доктор Крис Эксли из Кильского университета измерял количество алюминия, содержащегося в тканях груди 17 прооперированных женщин. Эксли обнаружил, что уровень алюминия в тканях, пораженных раковой опухолью, был гораздо выше, чем в тканях здоровых женщин.

"Мы обнаружили сильное изменение концентрации алюминия. У некоторых пациентов концентрация была низкая, а у других - очень высокая. Мы выяснили, что наибольшее содержание металла наблюдается в тканях, расположенных рядом с подмышечной впадиной", - заявил Эксли.

"Опыты на животных показали, что алюминий действительно вызывает рак. Мы должны убедиться, что соли алюминия, содержащиеся в дезодорантах, не провоцируют возникновение злокачественных опухолей", - отметил доктор Эксли.

Исследователь подчеркнул, что производители косметической продукции действительно используют алюминий при изготовлении дезодорантов, так как этот металл является эффективным антиперспирантом.

"Существуют дезодоранты, не содержащие алюминий, однако они не столь эффективны. Производители утверждают, что алюминий безопасен, но реальность показывает нам, что это не так", - сказал доктор Эксли.

Тnews