Определен перечень больниц для Евро-2012, в которые смогут обращаться иностранцы

Министерство здравоохранения Украины определило перечень больниц в городах – хозяевах Евро-2012, в которые в случае необходимости смогут обращаться иностранцы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил советник министра здравоохранения Украины Владимир Юрченко.

Он отметил, что во время Евро-2012 главной задачей медиков будет обеспечить надлежащее медицинское обслуживание участников турнира, болельщиков и других гостей страны.

Для этого, по словам В.Юрченко, на вокзалах, в аэропортах, в других местах скопления людей постоянно будут дежурить медицинские группы, также врачи будут готовы оперативно выехать на вызовы на все украинские дороги.

Относительно оказания медицинской помощи на стадионах В.Юрченко сообщил, что определяется количество медицинских групп, которые будут работать непосредственно в чаше каждого стадиона, а также на других территориях спортивных арен. Он добавил, что на каждом стадионе будет дежурить по несколько медицинских групп, и это согласовано с экспертами УЕФА.

Также В.Юрченко сообщил, что в каждом городе, который будет принимать матчи чемпионата, уже определен перечень больниц, в которые можно будет обратиться за помощью. «Они готовятся, ремонтируются, оснащаются», - сказал В.Юрченко.

Он добавил, что в каждом городе будет не менее трех таких больниц.

Также В.Юрченко отметил, что представители УЕФА, которые приедут в Киев во время чемпионата, смогут обращаться в случае необходимости в больницу «Феофания» и в частную клинику «Борис».

Другие иностранные болельщики, которые будут находиться в Киеве, смогут получить медицинскую помощь в больнице № 12, Александровской больнице, а также в Центральном военном госпитале.