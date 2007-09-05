Обручальное кольцо на пальце мужчины вызывает импотенцию

Обручальное кольцо, которое многие мужчины носят на безымянном пальце правой руки постоянно, может стать причиной сексуальной слабости, позывом к расстройствам, а в конечном итоге и к полной или частичной импотенции.

Как показали последние исследования белорусских ученых, опасения лишиться мужской "крепости" после многолетнего, постоянного ношения кольца на безымянном пальце не лишены оснований.

Ситуацию комментирует известный биоэнерготерапевт, народный целитель Сергей Гагарин.

"Из курса физики средней школы любой грамотный человек помнит так называемое "правило буравчика": когда проводник с током помещается в замкнутый контур, в нем возникает ЭДС самоиндукции с определенным вектором. С достаточным приближение можно считать нервы в пальцах рук проводником, а обручальное кольцо - замкнутым контуром.

Если палец руки помещен в контур-кольцо, в нем так или иначе происходит усиление потока специфической энергии. Известно, что через безымянный палец проходит так называемый энергетический меридиан почек. Поток через палец поступает в чакру сватхистхана, которая "отвечает" за мочеполовую систему, а значит, в какой-то мере и за сексуальную сферу.

Если кольцо носить периодически, "в нужное время в нужный час", то благотворное воздействие потока на интимную сферу налицо. Но если же...кольцо носить постоянно, то лучше не будет. Представьте себе капающую воду, которая камень точит. Или лекарство - его ведь употребляют, когда в нем есть необходимость. А прием любого лекарства "просто так" всегда приводит к нежелательным последствиям.

Славяне, например, носили обручальное кольцо не более четырех часов в сутки. И сексуальные силы у них были достаточно высоки (вспомните древние былины и сказания). Детей было традиционно много. На время работы или сна они обручальное кольцо снимали.

В целом вывод сделать можно такой: у тех, кто носит кольцо не 24 часа в сутки, проблем с сексом может быть меньше".

pozitiff.info