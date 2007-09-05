Как известно, красота требует жертв. Однако некоторые жертвы уж совсем неуместны, ибо угрожают серьезными проблемами. Так, по данным ученых, сильно рискуют дамы, каждый день укладывающие волосы в пышные прически с помощью фенов, а также их кавалеры, использующие электробритвы.

Все дело в том, что эта безобидная на первый взгляд бытовая техника представляет угрозу для здоровья человека. Как показали эксперименты, воздействие слабого переменного магнитного поля приводит к повреждению ДНК и последующей гибели клеток. Губительные процессы растягиваются во времени, однако, по мнению специалистов, человеческой жизни может быть достаточно, чтобы в полной мере ощутить последствия стремления к красоте и ежедневных контактов с фенами и бритвами.

Как показали итоги исследования, выполненного сотрудниками Университета Вашингтона под руководством Генри Лэи, у крыс, подвергнутых воздействию слабого магнитного поля с частотой около 60 Гц, через 24 часа выявлялось значительное повреждение генетического материала. Через 48 часов эффект был еще более стойким. Также в мозгу животных были зарегистрированы процессы апоптоза – программируемой гибели клеток.

Однако самое опасное в контакте человека и электроприборов - то, что отрицательное воздействие "орудий красоты", возможно, имеет свойство накапливаться. Так, у крыс вредные эффекты накапливаются с течением времени.

Однако выкидывать в помойное ведро фены, отказываться от посещения парикмахерской и зарастать бородой в стиле Льва Толстого, пожалуй, пока рано. Ученые еще не уточнили, накапливается ли вредное воздействие в организме человека при пользовании феном по пять минут в день. Финальные выводы исследования находятся в стадии доработки.

h.ua