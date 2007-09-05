Пресс-конференция на тему: “Танцы со звездами” в пользу детей”. Представители Благотворительного Фонда “Украина! Я за тебя!” презентуют проект по сбору средств на приобретение оборудования для Детского отделения Института онкологии АМН Украины. Звезды, принимавшие участие в проекте «Танцы со звездами» расскажут о своем участии в благотворительном SMS-марафоне «Танцы со звездами» в пользу детей и представят лоты. Организатор – БФ фонд «Украина! Я за тебя!». Участники пресс-конференции: Руслана Писанка, Анатолий Борсюк, Илона Клешнина, Виталий Козловский, Лилия Подкопаева, Валерий Омельчук – член наблюдательного совета БФ «Украина! Я за тебя!». Вопросы: Чем для Украины является проблема онкологии? Что мы можем сделать для решения этой проблемы? Какие возможности предоставило участие в проекте «Танцы со звездами?» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 251-49-49. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.