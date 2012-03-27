Оксана Макар остается в очень тяжелом состоянии

Состояние здоровья Оксаны Макар, которая пострадала в результате резонансного преступления в Николаеве, остается очень тяжелым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий.

«У нее очень тяжелое состояние. Хотя самостоятельное дыхание появилось, отек мозга снижен. Но в то же время сепсис, температура. Скажем, разнообразные идут процессы, она остается в очень тяжелом состоянии», - сказал губернатор.

При этом он добавил, что ежедневно замглавы обладминистрации мониторит состояние этой девушки.

А.Шишацкий подчеркнул, что в Донецком ожоговом центре есть необходимое для лечения пострадавшей. «Там все, что есть, все, что сегодня у нас есть в Украине, все там применяют… Но это очень серьезные травмы… У нее происходят разнонаправленные процессы - что-то улучшается, а что-то отягощается», - заключил губернатор.

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Как сообщал УНИАН, 10 марта в Николаеве трое мужчин завлекли в квартиру 19-летнюю О.Макар и изнасиловали, после чего, чтобы скрыть следы преступления, попытались сжечь.

Пострадавшая с ожогами 55% тела была госпитализирована в центр термической травматологии в крайне тяжелом состоянии.

16 марта О.Макар переправили в Донецк – в ожоговый центр, где ее лечит руководитель этого центра, всемирно известный профессор Эмиль Фисталь.