Украина отправила в Россию последний контейнер с ураном за четыре дня до начала Сеульского саммита по ядерной безопасности.

Об этом сообщает газета "Сегодня" (№ 67 от 26 марта).

"Затянулась история с вывозом, видимо, не случайно. Последний контейнер с ураном отбыл из Харькова всего четыре дня назад - аккурат к началу саммита. И теперь у Януковича есть шанс стать героем второго подряд ядерного саммита, а у Обамы - объявить о своем очередном успехе (что в год президентских выборов для него особенно важно)", - пишет издание.

При этом газета, основываясь именно на этой информации об окончательном вывозе урана из Украины, утверждает, что, без сомнений, "с шефом Белого дома Янукович точно встретится".*

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Как сообщал УНИАН, МИД Украины 22 марта заявил о полном выполнении обязательств государства по вывозу высокообогащенного урана.

На Вашингтонском саммите по ядерной безопасности 2010 года Украина объявила о своем решении отказаться от всех имеющихся запасов высокообогащенного урана до начала проведения 26-27 марта 2012 года в Сеуле следующего саммита по тематике ядерной безопасности.

Такое решение было закреплено рядом политических документов, в частности положениями Совместного заявления Президентов Украины и США от 12 апреля 2010 года и межправительственного Меморандума с США о сотрудничестве по вопросам ядерной безопасности от 26 сентября 2011 года.

22 марта 2012 года Украина в полном объеме выполнила взятые на себя обязательства, обеспечив вывоз в РФ при содействии США и МАГАТЭ последней партии высокообогащенных ядерных материалов из Харьковского физико-технического института.

В рамках реализации двусторонних договоренностей с США Украина получила эквивалентное количество слабообогащенного урана и соответствующее оборудование.

Кроме этого, при финансировании США начались работы по строительству с применением самых современных технологий на базе Харьковского физико-технического института новейшего источника нейтронов.