В Буковеле насмерть разбился 36-летний киевлянин

Во время катания на лыжах на туристическом комплексе «Буковель» погиб 36-летний киевлянин.

Как сообщили УНИАН в управлении МЧС в Ивано-Франковской области, трагедия произошла в пятницу, 23 марта, около полудня.

«Во время катания на лыжах на туристическом комплексе «Буковель», при падении и ударе в дерево смертельно травмировался Систренский А.В. в 1976 года рождения, житель Киева, директор ООО «Продхолдинг». Он был доставлен в Надвирнянскую районную больницу, где он умер во время реанимационных мероприятий. Труп погибшего направлен в морг областного бюро судмедэкспертизы», - отмечается в сообщении.

В данный момент милиция проводит проверку.