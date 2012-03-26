Фармбизнес - против нормализации цен на лекарства в Украине

Представители бизнеса, которые работают на внутреннем рынке медицинских препаратов в Украине, негативно восприняли намерение правительства нормализировать ценовую ситуацию на рынке медпрепаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил на сессии Обуховского горсовета Киевской области после поздравления новоизбранного мэра Обухова Александра ЛЕВЧЕНКО.

«Как этот бизнес - сверхприбыльный - относится к инициативе правительства – позитивно или нет? Уже появились платные репортажи на телеканалах, заказные статьи о том, что меры правительства приведут к дефициту лекарств», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что к дефициту могут привести не действия правительства, а именно заявления о возможности его возникновения.

«Так это ж вы сознательно хотите сделать так, чтобы создать какой-то дефицит, обвинить в этом правительство и не дать ему возможности принимать какие-то решения», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что намеченные решения правительство выполнит и в результате дефицита лекарств не будет.