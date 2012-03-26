Житомирщина: авто смертельно травмировало 5-летнего мальчика

В Житомирской области милиция возбудила уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Коростеня по факту совершения дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 5-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области, ДТП произошло а Коростене 23 марта около 16.00.

По словам начальника Следственного управления УМВД в Житомирской области Василия Дячука, «на проезжую часть одной из центральных улиц Коростеня внезапно выбежал 5-летний мальчик, который пытался пересечь дорогу». Водитель фургона «Mercedees-Benz» своевременно не отреагировал и совершил наезд на ребенка.

Мальчик был доставлен в реанимацию, где он умер на следующий день.

Милиция установила, что водитель находился в нетрезвом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть пострадавшего) Уголовного кодекса Украины.