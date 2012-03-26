Синоптики рассказали, каким будет лето в Украине

Весна в этом году будет продолжительной, затяжной и продержится до середины июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института МЧС и НАН Вазира МАРТАЗИНОВА.

По ее словам, в апреле в западной и северной частях Украины ожидается повышение среднемесячной температуры на 1-2 градуса – до 10° тепла.

В то же время, в конце первой декады и до середины апреля ночью в Украине будут наблюдаться заморозки.

В мае почти по всей Украине ожидается превышение температурной нормы на 2 градуса – до 14-15° тепла. В первые дни мая ночные заморозки прогнозируются, в частности, на западе Украины.

Повышение среднемесячной температуры на 2 градуса состоится в июне в западной и северной частях Украины – здесь температура будет достигать 20° тепла.

Ночные температуры июня также могут понижаться до нуля градусов.

В.МАРТАЗИНОВА констатировала, что в целом в апреле, мае и июне ожидаются неустойчивые погодные условия. В частности, на западе Украины будет много сухих и аномально теплых дней, а на востоке - дождливая и холодная погода.