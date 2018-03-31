Эпидемию туберкулеза можно преодолеть. Опыт Донецкой области

В Донецке состоялся пресс-тур для журналистов, который организовал Благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины". В ходе мероприятия представители СМИ имели возможность увидеть проблему заболеваемости туберкулезом глазами больных и врачей. Болезнь давно перестала быть бичом социально неблагополучных слоев населения. Сегодня туберкулезом может заразиться каждый: в транспорте, в развлекательных центрах или магазинах. Это тяжелое заболевание, но не приговор.

Молодая пациентка в Краматорской противотуберкулезном больнице только четвертый день, о своем диагнозе узнала во время планового профосмотра. Для нее это стало неожиданностью, и она даже не догадывается, где могла «подхватить инфекцию».

- Никто, никогда в моем окружении не болел туберкулезом, - рассказывает девушка. - Я, конечно, поплакала, поплакала, но сейчас уже ничего. У меня муж, дочь. Им тоже пришлось обследоваться. У них все хорошо, слава Богу. Восприняли близкие мой диагноз нормально.

Мужчина средних лет говорит, что тоже узнал случайно о своем диагнозе после посещения врача. Живет в другом городе, где работал на временных строительных работах. Женат, есть дети, но уже взрослые.

- Надеюсь вылечиться и вернуться домой. Здесь, спасибо, врачи внимательные, человечные, но очень скучаю за родными. Слава Богу, что все родственники отнеслись ко мне с пониманием и после обследования оказались здоровы.

Все больные, с которыми удалсь перекинуться несколькими фразами, оказались очень замкнутыми, сетуя на то, что общество очень негативно воспринимает "туберкулезников", хотя известно, что болезнь излечима.

Корпус отделения был постройки 50-х годов, с самым обычным "советским" ремонтом, без системы вентиляции. (Поликлиника в этой больнице вообще построена в 1936 году). Здесь же, в небольшой палате, которая по площади не соответствует никаким нормативам (должно быть 7,5 метров на одного больного туберкулезом) стоит 4 кровати и столько же тумбочек и все. В настоящий момент в отделении проходят стационарное лечение 50 больных.

Медсестры тубдиспансера признаются, что боятся здесь работать. "Стараюсь в семью отсюда ничего не принести, - рассказывает одна из них, - стараюсь соблюдать все меры предосторожности – здесь все есть для этого: сменная одежда, средства защиты, душевая комната. В административной зоне есть комната для сотрудников, где есть чистые вещи, спецодежда сменная. В принципе, заразиться, если сам себя обезопасишь, здесь невозможно. Хотя, эта палочка Коха везде присутствует, страх есть. Но для нас, я считаю, больше вероятности заразиться в общественном транспорте, где скапливается пыль, поднимается вместе с инфекцией. Ведь, как известно, около 2 тыс. больных с открытыми формами туберкулеза ежегодно добираются к больницам в Донецкой области. Но, если кашлянул больной, я все-таки стараюсь затаить дыхание и пройти мимо, не вдохнув. Стараюсь мыть чаще руки, носить маску в отделении с опасными больными. У меня двое детей, они, слава Богу, уже студенты. Мои родные привыкли к моей работе, но знают, что я все возможное сделаю, зависящее от меня, чтобы не принести домой инфекцию. Да я и сама знаю, что на мне лежит ответственность," - рассказывает медик.

Зарплата у медсестер - 1тысячи 600 гривен. Это мизер, но текучести кадров в отделении нет, все укомплектовано. Ведь работу сегодня найти тяжело.

Главный врач Краматорского территориального центра противотуберкулезной больницы Юрий Клименко рассказывает, что в борьбе с туберкулезом были трудности и проблемы, но, "благодаря политической воле, местной власти, областной власти при поддержке фонда «Развитие Украины» это все постепенно как бы нормализовалось и стало на свои места".

"Начиная с 2009 года, наш диспансер стал называться Территориальным региональным центром. Кроме населения Краматорска мы стали обслуживать население многих населенных пунктов – других близлежащих городов и районов. По приблизительным данным – это 650-700 тыс. человек. Нагрузка, конечно, стала колоссальной.

На стационарном лечении у нас находятся сейчас 176 человек, план выполнения 103,5% по итогам первого квартала этого года, то есть, напряженная работа, высокий оборот койки на фоне нормативных сроков пребывания на койке.

У нас в год выявляется больных туберкулезом 61 человек на 100 тыс. населения, то есть, 120 человек было выявлено в прошлом 2011 году по Краматорску. На данном этапе проблем выявления нет. В Краматорске у нас 100% -ая госпитализация впервые выявленных больных, и это под моим контролем," - утверждает Ю.Клименко .

Он рассказал и о проблемах больницы - это и недостаточная материальная база, недостаточно благоприятные условия пребывания больных. "Хотелось бы, чтобы наш диспансер преобразился и стал не хуже, чем областной. Мы не имеем юридического статуса, поэтому не можем изменить штатное расписание и увеличить штатные единицы, хотя нагрузка на наших врачей колоссальная…. На данный момент у нас 27,5 врачебных ставок, заняты 22, и 10 штатных единиц врачей нам бы не помешало – это оптимальный вариант. У нас нет аналитического центра, где бы обрабатывалась информация…

Перебои с лекарствами у нас были, но мы избежали проблем, так как был стратегический запас, а некоторые препараты больные покупали сами," - отметил Ю.Клименко.

Главврач рассказал также, что в Краматорске существует практика, когда тубдиспансер подает в суд на тех больных, которые отказываются лечиться. Так, в 2009 году было подано 26 заявлений в суд, и затем всех больных изолировали и госпитализировали. В последние годы были единичные случаи отказников, утверждает главврач. По статистике около 5% больных туберкулезом отказываются от лечения, из них около 3% - можно уговорить, а 2% - те, которые не при каких условиях не будут лечиться.

- Для больных, как и во многих других городах области, у нас существует практика мотивирования лечения амбулаторно. Это 2 раза в месяц, а бывает и чаще, так как общее число заболевших падает, наши больные получают продуктовые наборы в качестве поощрения. Горсовет выделяет деньги и нашим больным закупаются продуктовые наборы, сейчас в них входят крупы (рис, гречка), тушенка, сгущенка и рыбные консервы. Здесь задача стоит заинтересовать больного приходом к врачу и под контролем медиков получить и принять лекарство, - говорит главврач.

Ю.Клименко рассказывает, что одной из проблем есть риск заболевания медиков туберкулезом остается, хотя сейчас это единичные случаи. "В 2003 году мы зарегистрировали 8 медработников, включая врача, которые заболели туберкулезом. А в 2010 году зарегистрировали 1 случай – это медработник в лабораторной службе. По большому счету наш показатель не превышает здесь областной. Мы стараемся делать инфекционный контроль, но еще раз повторяю, хотелось бы иметь современные средства защиты – это систему вентиляции . Сейчас вентиляция есть только в ключевых объектах – в лабораториях и пищеблоках, но ни одна палата не оснащена необходимой вентиляцией. Поэтому здесь обходятся частой влажной уборкой, проветриванием, кварцеванием палат," - рассказывает Ю.Клименко.

Главный врач Донецкой областной клинической туберкулезной больницы Владимир Мозговой рассказывает, что самые главные задачи, которые ставили перед медиками в 2007 году, когда утверждалась и реализовывалась программа «Преодоление эпидемии туберкулеза в Донецкой области», выполнены. "Снижена смертность и заболеваемость на одну треть в целом по сравнению с теми цифрами, которые были на 2007 год. И хочу уверенно сказать, что эти цифры выполнены не на бумаге, эти цифры выполнены реально в жизни, и они подтверждены международными аудиторами.

"Конечно же, этого не было бы возможно, если бы не было помощи всех ветвей власти и частного социально-ответственного капитала в лице Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». И областной совет, и местные бюджеты, и областная администрация, и Фонд «Развитие Украины», который являлся движущей силой этой программы, конечно же, внесли свою лепту в борьбу с туберкулезом в регионе. Помощь фонда была системной, то есть, не была какими-то отрывками, а была системной, и это очень важно," - сказал В.Мозговой.

По словам медика, от туберкулеза не застрахован никто - все слои населения подвержены риску. По статистике среди больных туберкулезом, 10-15% - люди, которые ведут образ жизни абсолютно правильный, абсолютно здоровый, но все таки заболевают туберкулезом. Однако он излечим. И люди, хотя и должны испытывать страх перед этой болезнью, но должны уверовать, что туберкулез лечится.

"Среди наших больных сегодня - две третьих – это неработающие граждане. Если предоставить картину больного, то это, как правило, мужчина трудоспособного возраста, житель города, социально дезадаптированный. И речь здесь не идет о том, что это бомж, он, как правило, работает, но без соответствующего оформления. Больные у нас лечатся очень длительный срок – 6-8 месяцев и мы начинаем наших больных уже воспринимать, как членов нашей семьи, проникать их бедами, проблемами, - отметил В.Мозговой.

Он отметил, что в декабре прошлого года была катастрофическая ситуация с лекарствами. "В схеме лечения нашего больного присутствуют, как правило, 4-5 препаратов, но поставок какого-то из них в декабре не было, поэтому пациенты вынуждены были самостоятельно его покупать. Если схема лечения разорвалась, то надо заново начинать лечить, в таком случае лучше вообще не лечить. Кого-то, конечно, из-за прерывания схемы приема лекарств, потеряли, не вылечили. И последствия того, что случилось, конечно же, будут, они уже есть сейчас. Но не столь критичны," - говорит В.Мозговой.

На территории уже в скором времени начнут строить церковь. Там будет специальная вентиляция, как во всех отделениях и палатах.

"Хочу сказать слова благодарности действующему правительству и Фонду Рината Ахметова «Развитие Украины», который был здесь задействован, – с целью мотивации медицинских работников повысилась зарплата – доплата за вредность до 60%, и с 1 июля 2011 года нам начали выплачивать ее. Под эту надбавку попадают все врачи. Желающих к нам идти стало больше. Хотя в Донецкой области укомплектованность кадрами, врачами-фтизиатрами составляет сегодня 60%, и из них, как минимум, 40-45% - пенсионеры," - подчеркнул В.Мозговой.

В Донецкой области, которая была в числе лидеров по инфицированию населения палочкой Коха, в 2007 году по инициативе благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» была разработана пятилетняя региональная программа «Преодоление эпидемии туберкулеза в Донецкой области на 2007-2011 гг.», которая стартовала 31 мая 2007 года.

Финансирование программы осуществлялось из трех источников: Фонда «Развитие Украины» – около 50 млн. грн., за счет средств областного бюджета – около 50 млн. грн. и за счет средств бюджетов городов Донецкой области – около 17 млн. грн.

О том, какими путями шли и каких результатов добились в борьбе с туберкулезом в шахтерском регионе, какова сегодняшняя картина на местах, рассказывает руководитель проекта «Остановим туберкулез. Региональная программа» БФ «Развитие Украины» Денис Денисенко: "Фонд «Развитие Украины» инициировал эту региональную программу. Мы посчитали, что нужно комплексно подходить к решению такой проблемы, как туберкулез и объединить усилия всех игроков, всех партнеров, которые знают, как бороться с проблемой. Мы разработали, так называемый, «план маршала» по борьбе с туберкулезом. Использовали международный опыт, посмотрели лучшие практики, выстроили всю систему, узнали, в чем же проблема борьбы с туберкулезом. Вот сейчас, 5 лет спустя, мы можем сказать, что с туберкулезом можно бороться успешно.

По мнению Д.Денисенко, для этого необходимы четыре составляющие: где лечат; чем лечат; кто лечит и насколько качественна диагностика. То есть, для успешного лечения болезни условия содержания пациента должны быть максимально комфортными и удобными для него, так как курс лечения от туберкулеза достаточно длительный (6-8 месяцев); необходимо бесперебойное поступление медпрепаратов; должна быть сильно обученная команда врачей и современное лабораторное оборудование для качественной диагностики.

"Практически все удалось решить из этого: создать тренинговый центр по борьбе с туберкулезом, где сейчас наши врачи обучаются лучшим международным практикам, инновационным стандартам лечения и диагностики, оптимизировать лабораторную сеть, поставить современное лабораторное оборудование. Самым сложным оказалось своевременно обеспечить необходимым количеством лекарств больных, так как все медпрепараты закупались государством централизованно. Сбои в поставках лекарств, которые по госзакупкам поступали, в том числе и в Донецкую область, к сожалению, имели место быть. Пожалуй, эта составляющая до сих пор до конца не отлажена. Мы планируем в будущем создавать некую буферную зону, чтобы исключить перебои с поставками медпрепаратов для больных туберкулезом," - отметил Д.Денисенко.

В 2007 году фонд ставил задачи по Программе – на 5% ежегодно снижать заболеваемость и на 1% снижать смертность от туберкулеза. Но по факту существенно превысили эти показатели, потому что за 5 лет в области почти на треть снизили, как заболеваемость, так и смертность от туберкулеза. И это результат совместных усилий власти и бизнеса, правильно выстроенной программы. Так, в 2006 году в Донецкой области заболело туберкулезом - 4 582 человек, в 2011 году- 3 231 человек, то есть, за 5 лет заболеваемость в регионе снизилась на 26,5 %.

Елена Колгушева, Донецк