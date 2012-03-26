Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявляет, что весенний паводок не представляет существенной угрозы для населения и хозяйственных объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

Н.Кульбида отметил, что из Скандинавии на территорию Украины пришел циклон, который обусловил штормовые ветры на всей территории государства до 15-20 метров в секунду. При этом температура воздуха снизилась до 0 – 5 градусов.

Н.Кульбида также сообщил, что на этой неделе на всей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. По его данным, в течение недели температура воздуха будет от 0 до 5 градусов мороза, а днем 4-9 градусов тепла. По словам директора гидрометцентра, такая погода существенно не влияет на другие природные процессы.

Он отметил, что по всей стране продолжается уменьшение снежного покрова. В частности, по словам Н.Кульбиды, снег остается в верхних частях рек Десна и Днепр на территории России, на других реках снег практически сошел.

«Существенной угрозы ситуация не несет ни населению, ни хозяйственным объектам», - отметил Н.Кульбида.