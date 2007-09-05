ВОЗ призывает к расширению инвестиций и услуг для охраны психического здоровья

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обращается к странам с призывом усилить их поддержку служб охраны психического здоровья. Этой призыв является составной частью серии из шести обзоров глобальной ситуации в области охраны психического здоровья, опубликованных сегодня в журнале "Ланцет". ВОЗ работала в тесном сотрудничестве с Группой "Ланцета" над сбором фактических данных и формулированием призыва к действиям.

Психические расстройства широко распространены, однако половина людей, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, и подавляющее большинство лиц с расстройствами в легкой или умеренной форме во всем мире не получает какого-либо лечения. Но даже если лечение доступно, оно зачастую проводится в условиях специальных учреждений, которые во многих странах связаны со стигматизацией и нарушениями прав человека.

Причины такой печальной ситуации очевидны: службы охраны психического здоровья испытывают нехватку как кадровых, так и финансовых ресурсов. База данных составленного ВОЗ Атласа психического здоровья свидетельствует о том, что в большинстве стран Африки и Юго-Восточной Азии на охрану психического здоровья отводится менее 1% их бюджетов здравоохранения. В среднем, в странах с низким уровнем дохода на 100 000 человек приходится 0,05 психиатра и 0,16 медицинской сестры со специализацией в области психиатрии (примерно в 200 раз меньше, чем в странах с высоким уровнем дохода); эти чрезвычайно низкие показатели делают невозможной доставку удовлетворительных услуг в этих странах.

Призыв к лицам, занимающимся планированием в области здравоохранения

ВОЗ поддерживает призыв к действиям, направленным на расширение охвата услугами по охране психического здоровья лиц с психическими расстройствами в странах с низким и средним уровнем дохода. Призыв побуждает лиц, занимающихся планированием общественного здравоохранения, уделять больше внимания психическому здоровью.

"Этот вопрос должен касаться каждого, так как люди, страдающие психическими расстройствами, в странах с низким и средним уровнем дохода систематически оказываются отрезанными от преимуществ развития, открытых для других людей. При отсутствии должной помощи люди с психическими расстройствами лишаются возможностей избежать обнищания и заявить о своих правах" - заявила д-р Катрин Ле Гале-Камю (Catherine Le Galès-Camus), помощник Генерального директора ВОЗ по неинфекционным болезням и охране психического здоровья.

Пренебрежение и дискриминация

"Текущая ситуация означает, что во многих странах люди с психическими болезнями в лучшем случае игнорируются, а в худшем - подвергаются активной дискриминации. Улучшить службы, доступные для людей с психическими расстройствами, мы сможем лишь при значительном и быстром расширении инвестиций в этой области" - заявил д-р Бенедетто Сарасено (Benedetto Saraceno), директор ВОЗ по вопросам психического здоровья и зависимости от веществ.

По оценкам, сумма, необходимая для доставки основного пакета мер по охране психического здоровья составляет примерно 2 доллара США на человека в год в странах с низким уровнем дохода и 3-4 доллара США - в странах со средним уровнем дохода, приближающимся к низкому. Этот пакет мер, основанный на лечении психических расстройств в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи и в учреждениях на уровне общин, расширит охват лечением до 80% в случае тяжелых психических расстройств и до 25-33% - в случае менее тяжелых расстройств. В настоящее время, с учетом нынешней слабой инфраструктуры и нехватки кадровых ресурсов в области охраны психического здоровья, эти цифры являются наилучшим достижимым уровнем для большинства стран с низким и средним уровнем дохода.

Призыв к действиям является дальнейшим шагом по укреплению глобальной программы ВОЗ по оказанию содействия странам с низким и средним уровнем дохода в обеспечении охраны психического здоровья.

http://www.who.int