86 населенных пунктов по всей Украине сидят без света
11:47, 26 марта 2012Страна
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В восьми областях
Сегодня ночью вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра) и в результате срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 86 населенных пунктов в восьми областях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Без света остались в Черкасской области 28 населенных пунктов, в Житомирской – 22, в Ривненской – 12, в Кировоградской – 7, в Волынской – 6, в Черниговской – 5, в Киевской – 4, в Днепропетровской – 2 населенных пункта.
К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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