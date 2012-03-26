Известного артиста задержали в Киеве по подозрению в педофилии

В выходные известного аккордеониста, лауреата множества международных премий 46-летнего Игоря З. задержали сотрудники Шевченковского РУВД якобы по подозрению в педофилии.

Об этом "Сегодня" стало известно из собственных источников в милиции. Вместе с ним якобы взяли и еще одного мужчину.

«Да, задержан человек с фамилией З., больше ничего сказать не могу», — сообщил начальник главного следственного управления МВД Василий Фаринник. Журналисты издания позвонили в Шевченковское РУВД, и дежурный также подтвердил, что в выходные был задержан Игорь З., 1966 года рождения, и сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

А в субботу, 24 марта, в Киеве должен был состояться концерт аккордеониста. Но в Доме актера, где планировалось мероприятие, сказали, что выступление было отменено.

«Нам позвонили и сказали, что концерта не будет из-за его болезни», — ответили в администрации Дома актера.

Кстати, билеты на концерт стоили от 50 до 120 грн.