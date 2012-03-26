В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8

В центральном районе Чили произошло землетрясение магнитудой 6,8.

Таковы данные Сейсмологической службы университета Чили, передает ИТАР-ТАСС.

Ранее Геологическая служба США сообщала о подземных толчках в центральной части страны магнитудой 7,2.

Эпицентр подземных толчков находился в 32 км к северо-западу от города Талька - административного центра одноименной провинции. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 км, отмечает NEWSru.

По данным Сейсмологической службы университета Чили, землетрясение произошло в 94 км к северо-западу от города Конститусьон.

Чилийские власти исключили угрозу цунами после землетрясения, эвакуация населения из прибрежных районов отменена. Жертв и разрушений нет.

Сразу после подземного толчка Национальное управление по чрезвычайным ситуациям отдало было приказ о превентивной эвакуации населения в прибрежной полосе протяженностью 500 км.

Однако после анализа информации местными сейсмологическими службами власти пришли к выводу, что угрозы цунами нет, и гражданам было разрешено вернуться в дома.

Эвакуация прошла без паники и без серьезных инцидентов, не считая одного ДТП, в результате которого ранения получил один человек.

Чили характеризуется высокой сейсмической активностью, отмечает РИА «Новости». В конце февраля 2010 года в этой южноамериканской стране в результате землетрясения магнитудой 8,8 и последовавшего за ним цунами погибли более 500 человек.

Через Чили проходит Тихоокеанский "огненный пояс" - полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.

Именно в "огненном кольце" находится подавляющее большинство известных вулканов планеты. Там же происходят 90% всех землетрясений на Земле.